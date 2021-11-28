За сутки в Сыктывкаре 82 человека заразились коронавирусом

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По состоянию на воскресенье, 28 ноября, в Сыктывкаре зафиксировали 82 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки в республике выздоровели 26 человек. За все время из больниц выписали 72 697 пациентов. За сутки в регионе заболели 315 человек. Всего в Коми зафиксировали 89 386 случаев заболевания коронавирусом.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 82 случая, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 63 человека, в Усинске – 23, в Воркуте – 22, в Сосногорском районе – 18. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 9 140 человек. За последние сутки скончались девять пациентов с коронавирусом. За весь период пандемии в Коми зафиксировали 2281 смертельный случай среди людей, у которых диагностировали эту болезнь.

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