В семи муниципалитетах Коми объявили штормовое предупреждение

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В семи муниципалитетах Коми на сутки объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщает региональный Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным синоптиков, погода испортится в шесть часов вечера воскресенья, 28 ноября. В Усть-Куломском, Троицко-Печорском районах, а также в Ухте, Сосногорске, Вуктыле, Усинске, Инте и Печоре ожидается сильный снег (шесть миллиметров и более). Временами с видимость будет ухудшаться видимости до 1000-500 метров. Этот прогноз будет актуален в течение суток – до шести вечера понедельника, 29 ноября.

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