В Коми снова видели волков в населенных пунктах

Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Жители села Корткерос рассказали о появлении волков вблизи населенного пункта. Об этом сообщается в группе «Портал Корткеросского района».

Местные жители заметили двух хищников в пять утра на перекрестке в ДРСУ. Спустя час хищников заметили около заправки. Волки ходили и возле больницы. Кроме того, крупный самец выходит и в поселок Аджером со стороны Северного болота. В Намске в середине ноября хищники съели двух собак. Еще пара волков орудует в районе поселке Усть-Лэкчим.

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