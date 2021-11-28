В Коми волки утащили и загрызли собаку

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В селе Айкино Усть-Вымского района волки утащили и загрызли собаку. Об этом сообщили в группе «Подслушано в Айкино» в социальной сети «ВКонтакте».

По словам местных жителей, волков видели в районе парковой зоны села Айкино.

– Не обошлось без жертв, они утащили и задрали домашнюю собаку, – говорится в сообщении.

В связи с частым выходом волков в населенные пункты жителям советуют убирать по ночам своих собак в безопасное место, к примеру, в сени, гараж или сарай.

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