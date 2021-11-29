С 1 декабря некоторые пенсионеры в Коми получат прибавку

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ПФР уведомил об индексации пенсии, которая коснется некоторых пенсионеров Коми и России в целом. Повышение выплат получат сразу три категории получателей пенсии, начиная с 1 декабря.

В частности, в два раза вырастет размер пенсии людей, которые в ноябре отметили 80-летний юбилей. Новый размер, если смотреть на сумму, все же не сильно впечатляет: около 12089 рублей.

Как пишет «МК», прибавка будет и тем, кто подал заявления на перерасчет пенсии. Третьей категорией стали те, кто работал до этого августа и уволился, им дадут доплату за 3 месяца.

Все индексации происходят автоматически, для повышения размера пенсии никаких заявлений не потребуется.

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