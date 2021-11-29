Новый штамм коронавируса мог уже оказаться в Коми

Привезти его могли туристы Фото: Архив "КП"

Штамм коронавируса из Африки «омикрон», вероятно, уже есть в России, заявил сенатор Совфеда Владимир Круглый. Привезти его могли российские туристы, побывавшие в Египте. Таким образом, по логике члена сената, носителем африканского штамма может стать человек из любого региона, в том числе и Коми.

Ранее стало известно, что от новой мутации коронавируса может не спасти даже вакцина. Специалистка, которая работает в ЮАР с больными новым коронавирусом, Анжелик Кутзее рассказала в беседе с The Telegraph, что этот штамм отличается симптоматикой: у пациентов появились новые признаки болезни, а некоторые прежние типичные проявления коронавируса не дают о себе знать вовсе.

Врачи так и обнаружили, что вирус мутировал, – все больные жаловались на непреодолимую усталость. Одного 6-летнего ребенка госпитализировали с частым пульсом и высокой температурой, а спустя два дня докторам удалось стабилизировать маленького пациента. Потери вкуса или обоняния ни у кого из них не произошло.

Также всех пациентов объединяет пол и возраст: подавляющее число зараженных – молодые мужчины. Около 50% из них не вакцинировались от коронавируса никогда.

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