Жительница Коми хотела вернуть потерянную сумку и лишилась 3 тысячи рублей

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Мошенники украли у жительницы Ухты 1987 года рождения 3 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, ухтинка разместила в социальной сети «Вконтакте» объявление об утере сумки. Внутри были ценные вещи. Через некоторое время с ней связался незнакомец. Собеседник заявил, что нашел сумку и готов вернуть ее после получения вознаграждения. Поверив незнакомцу, горожанка перевела ему 3 тысячи рублей. Однако на встречу злоумышленник не пришел, а его телефон оказался отключенным. Возбуждено уголовное о мошенничестве. Номер телефона, с которого звонил аферист, зарегистрирован в Подмосковье.

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