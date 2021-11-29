В Коми 18-летний парень за рулем легковушки врезался в микроавтобус

Фото: УГИБДД МВД по Коми
В Коми произошло серьезное ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, авария случилась на 297 км трассы Сыктывкар - Ухта.
По данным ведомства, 18-летний водитель ВАЗ-21124 не справился с управлением при обгоне и въехал в микроавтобус Peugeot Boxer. В результате столкновения пострадали трое: сам юноша, его 18-летняя пассажирка и 53-летняя пассажирка автобуса.
Прибывшие на место медики осмотрели участников аварии и диагностировали у парня черепно-мозговую травму и ушиб лица, у девушки - аналогичная травма головы и ушиб шейного отдела позвоночника. Молодые люди госпитализированы в ближайшую больницу.
Отмечается, что 53-летняя пассажирка микроавтобуса Peugeot Boxer получила ушиб левой голени. Не госпитализирована.
В ГИБДД добавили, что виновник ДТП получил права лишь в этому году, но уже успел семь раз нарушить ПДД.
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