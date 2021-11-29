В Коми полицейские стреляли, чтобы остановить пьяного водителя

Фото: Pixabay

В Усинске в ходе погони за пьяным водителем полицейским пришлось открыть огонь. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Внимание сотрудников ДПС привлек ВАЗ-21124. Водитель авто отказался выполнить требования полицейских об остановке, и продолжил движение. Пытаясь скрыться, мужчина автомашины реальную опасность для всех участников дорожного движения. Правоохранители включили специальные световые и звуковые сигналы, требуя, чтобы тот остановился. Когда ВАЗ выехал из Усинска, правоохранители решили применить оружие. Они сделали один предупредительный выстрел и несколько выстрелов по колесам машины. В результате автомобиль остановили на 25-м километре дороги Усинск – Сынянырд.

Задержанным оказался пьяный 22-летний молодой человек. Прав у него не было. На задержанного составили административные материалы. Автомобиль поместили на специализированную автостоянку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Протаранивший забор церкви в Сыктывкаре мотоциклист устроил погоню с полицейскими