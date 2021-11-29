За сутки в Сыктывкаре 85 человек заразились коронавирусом

Фото: архив КП

По состоянию на понедельник, 29 ноября, в Сыктывкаре зафиксировали 85 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки в республике выздоровели три человека. За весь период пандемии из больниц выписали 72 700 пациентов. За сутки заболели 307 человек, а за все время – 89 693.

Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 85 случаев, говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 62 человека, в Усинске – 22, в Воркуте – 21, а в Сосногорском районе – 15. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением остаются 9140 человек. В настоящее время в Коми 356 971 человек сделал прививку от коронавируса. Уточняется, что речь идет о привившихся первым компонентом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми за сутки не произошел ни один летальный случай из-за коронавируса

А выздоровело всего три человека