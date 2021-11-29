В Коми рассматривают два сценария строительства инфекционной больницы

Фото: пресс-служба главы Коми

В Коми рассматривают два сценария продолжения строительства инфекционной больницы в Сыктывкаре. Об этом сообщил министр строительства и ЖКХ Коми Игорь Кузьмичев.

В этом году на строительство больницы предусмотрено 1,368 миллиарда рублей. Однако по состоянию на 1 ноября профинансировали лишь 156 миллионов рублей, а выполнение работ оценивается в 105 миллионов. Причинами отставания станет просрочка исполнения обязательств по первому этапу строительства, приостановка работ на этапе устройства котлована, а также рост цен на стройматериалы.

Кузьмичев отметил, что рассматриваются два сценария продолжения работ. Один из них – обоснование возможного удорожания в пределах до 30% от начальной максимальной цены. Другой вариант – подписание дополнительного соглашения с подрядчиком для принятия обоснованного решения по невозможности продолжения строительства в рамках действующего контракта.

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