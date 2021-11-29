В 13 районах Коми объявили штормовое предупреждение

Фото: pexels.com

В 13 муниципалитетах Коми на сутки объявили штормовое предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

По данным синоптиков, погода испортится в шесть утра во вторник, 30 ноября. В южных и центральных районах республики ожидается сильный снег (6 миллиметров и более). Временами видимость может ухудшиться до 1000-500 метров. Синоптики прогнозируют восточный ветер со скоростью 15-20 м/с, а также метель. Местами ожидается гололед. Этот прогноз актуален для 13 муниципалитетов: Усть-Куломский, Троицко-Печорский, Ухтинский, Сосногорский, Княжпогостский, Удорский, Корткеросский, Сыктывдинский, Сысольский, Усть-Вымский, Койгородский и Прилузский районы, а также Сыктывкар.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми ждут сильный снегопад и температурные перепады

На севере и юге погода будет значительно отличаться