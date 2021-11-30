Владимир Уйба заявил о снижении темпов заражения коронавирусом в Коми

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В Коми наметился тренд к снижению заболеваемости коронавирусом, заявил накануне в видеообращении глава республики Владимир Уйба. Он отметил, что пока что сокращение количества новых больных совсем небольшое.

Руководитель региона отметил рост числа вакцинированных: сейчас сертификат о полученной прививке есть почти у 324 тысяч человек. В то же время осталось еще 130 тысяч доз вакцины для тех, кто еще только собирается привиться.

Статистика заболеваемости по городам все та же: лидерство в столь негативном рейтинге держат Сыктывкар, Ухта и Усинск с Воркутой. Также руководитель региона подчеркнул, что из 307 новых выявленных пациентов с ковидом прививка была только у троих.

«304 человека - это непривитые либо те, кто надеялся, что их пронесет. Не пронесло», – сказал Владимир Уйба.

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