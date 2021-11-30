Сразу три трупа вынесли из пожара в квартире в Печоре

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Накануне в квартире одного из домов Печоры произошел смертельный пожар, сообщает МЧС Коми. В огне произошло сразу три смерти.

Спасатели выносили людей из горящих комнат: всего им удалось вытащить пятерых. Медики экстренно оказывали им помощь, однако с тремя из них сделать что-либо были уже не в силах – они были мертвы. Отмечается, что детей среди жертв огня нет.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Сейчас устанавливается причина возгорания и личности погибших.

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