Аналитики рассказали, какова вероятность получить прибавку к зарплате в Сыктывкаре

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За время пандемии за прибавкой к зарплате обращались к руководству 4 из 10 сыктывкарцев, добились желаемого 41% из них. Об этом сообщает портал SuperJob.

По данным исследования, 49% сыктывкарцев просили прибавку к зарплате в течение последних полутора лет. Мужчины говорили с руководством о повышении дохода чаще женщин (43 и 39% соответственно). Количество тех, кто обращался с таким вопросом последние полтора года, увеличивается с ростом уровня дохода опрошенных: 29% сыктывкарцев с зарплатой менее 30 тысяч рублей и 41% среди тех, кто зарабатывает более 80 тысяч.

Повысить зарплату на 30% просили 20% опрошенных. Еще 27% сыктывкарцев не называли конкретного размера прибавки. Из тех, кто просил прибавку, получили ее 41%. В большинстве случаев зарплату увеличивали на 10%. Чаще всего желаемого размера прибавки добивались те, кто просил 5-10%, а также те, кто просил 30% и более. Тем, кто не озвучивает конкретных сумм, чаще всего повышают зарплату на 10%.

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