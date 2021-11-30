В Коми работник цеха клейки фанеры получил тяжелую травму

На «Жешарском ЛПК» расследуют тяжелый несчастный случай Фото: Архив "КП"

В Коми произошел очередной несчастный случай на производстве. На этот раз тяжело травмировался работник ООО «Жешарский ЛПК».

Как сообщает пресс-служба республиканской Гострудинспекции, мужчина пришел на работу в цех клейки фанеры и приступил к обязанностям. В какой-то момент он не убедился в полной остановке фрезы на усовочном станке, начиная его настройку. В результате он получил травму левой руки. Осмотревшие его медики пришли к выводу, что травма относится к категории тяжелой. Работник цеха был экстренно госпитализирован.

- Обстоятельства произошедшего уточняются, организуется комиссия по расследованию несчастного случая, - прокомментировали случившееся в региональной Гострудинспекции.

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