Названо количество привитых среди умерших от коронавируса в Коми

Фото: архив КП

Среди пациентов, умерших от коронавируса в Коми, только 0,1% делали прививки. Об этом на «Прямой линии» сообщи глава республики Владимир Уйба.

– Среди умерших промилле привитых от ковида, – сказал он.

Глава Коми пояснил, что всем этим людям больше 70 лет. У каждого из них были хронические заболевания, в том числе сосудистые. Таких людей Уйба назвал мишенями для коронавируса.

– Сосудистые заболевания – прямое показание для вакцинации, – подчеркнул глава республики.

По его словам, 95-99% привитых болеют амбулаторно, и у них легкое течение болезни. Руководитель региона заверил, что у госпитализированных пациентов коронавирус быстро проходит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми 14 человек умерли от коронавируса за сутки

За день этого не был зарегистрирован ни один летальный исход