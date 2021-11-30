В Коми объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающихся метелей

Северные районы Коми накроют метели Фото: Архив "КП"

В Коми прогнозируются опасные природные явления. По данным МЧС республики, на регион надвигаются метели и обильный снегопад.

Особенно погода ухудшится на севере Коми. Так, в Сосногорском, Усинском, Печорском, Вуктыльском районах выпадет большое количество осадков, а также ухудшится видимость на дорогах из-за метели: порывы воздуха будут достигать 20 м/с.

Жителей республики просят быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

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