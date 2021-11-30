Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 ноября 2021 11:13

В Коми объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающихся метелей

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Северные районы Коми накроют метели

Северные районы Коми накроют метели

Фото: Архив "КП"

В Коми прогнозируются опасные природные явления. По данным МЧС республики, на регион надвигаются метели и обильный снегопад.

Особенно погода ухудшится на севере Коми. Так, в Сосногорском, Усинском, Печорском, Вуктыльском районах выпадет большое количество осадков, а также ухудшится видимость на дорогах из-за метели: порывы воздуха будут достигать 20 м/с.

Жителей республики просят быть осторожными и соблюдать правила безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Снег, дождь и холод до -33 градусов: чем порадует погода в Коми