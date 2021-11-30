Глава Коми назвал условие снятия карантинных мер, введенных из-за ковида

Фото: пресс-служба главы Коми

Глава Коми Владимир Уйба назвал условие снятия карантинных мер, введенных из-за коронавируса. Об этом он сообщил на «Прямой линии».

Уйба подчеркнул, что введение нерабочих дней в начале ноября дало результат. По его словам, благодаря этому удалось стабилизировать уровень заболеваемости в Коми. Однако пока в регионе не сформирован необходимый уровень коллективного иммунитета. Уйба заверил, что когда он будет достигнуть, пандемия стихнет. Глава республики отметил, что для достижения плановых показателей нужно вакцинировать ещё 181 270 человек. Что же касается введения системы QR-кодов в Коми, то этот вопрос еще не раз будет обсуждаться.

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