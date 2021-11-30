Глава Коми извинился за задержки в поставках инсулина

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Глава Коми Владимир Уйба извинился за задержки в поставках инсулина в республику. Таким образом он ответил жалобу от диабетика, столкнувшегося с проблемами в получении лекарства.

– Я приношу извинения за то, что мы действительно имели задержку в поставке в, первую очередь, инсулина, – сказал глава Коми.

Уйба отметил, что больше половины льготных препаратов покупают за рубежом, и республика стоит в очереди по поставкам. Еще одной причиной стали споры между поставщиками, из-за которых снимается конкурс.

Глава Коми поручил изучить практики городов, где нет задержек. Так, в Санкт-Петербурге в начале года объявляют конкурс на единого поставщика, доставляющего все льготные лекарства в северной столице. В Коми же сейчас несколько подрядчиков, что доставляет неудобства. По словам главы республики, обратная ситуация позволит избежать задержки поставок, а цена будет ниже – поставщик будет или крупным дистрибьютором или самим производителем. Модель уже обговорили с УФАС и прокуратурой. Ее попытаются ввести уже в 2022 году.

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