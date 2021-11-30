Прокуратура Коми потребовала защитить больницы от террористов

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В лечебных учреждениях Воркуты выявили нарушения законодательства об антитеррористической защищенности. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Надзорное ведомство провело проверку в воркутинских больницах и обнаружили многочисленные нарушения. Во всех учреждениях не соблюдается пропускной и внутриобъектовый режим. Кроме того, там не проводятся плановые проверки антитеррористической защищенности. В больницах недостаточное количество камер видеонаблюдения, а также не обучают работников способам защиты и действиям при угрозе теракта или его совершении.

Прокуратура внесла руководству больниц семь представлений. Три из них уже рассмотрели, и к дисциплинарной ответственности привлекли трех человек. В отношении двух главврачей завели административные дела.

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