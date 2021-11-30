В Коми закрыли на карантин четыре детских сада

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В Коми закрыли на карантин по гриппу четыре детских сада. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления Роспотребнадзора.

С 22 по 28 ноября за медицинской помощью с симптомами ОРВИ к медикам обратились 9438 человек, в том числе детей – 5231. 55,4% заболевших составляют дети в возрасте до 14 лет и 44,6% – взрослые. В девяти муниципалитетах в связи с ростом заболеваемости полностью закрыли четыре дошкольных учреждения. Кроме того в 27 школах закрыли 50 классов, а в 13 детских садах – 17 групп. От гриппа в Коми привили 261 681 человека, в том числе 88 201 ребенок, что составляет 32,2% от численности населения республики.

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