Срок годности ПЦР-теста в Коми сократили на сутки

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Руководительница Роспотребнадзора РФ Анна Попова накануне заявила, что ПЦР-тест, результаты которого необходимы для доступа к общественным местам, если нет QR-кода, теперь будет действовать 48 часов. Напомним, ранее эта справка была актуальна в течение 72 часов.

Как пишет «Коммерсантъ», потребность в изменениях возникла из-за нового штамма «омикрон», в России пока что официально он не обнаружен. Срок действия результатов теста уменьшили по той причине, что «омикрон» куда заразнее своих предшественников и вызывает более яркую реакцию организма.

В связи с такой непростой ситуацией Анна Попова рекомендовала Новый год и зимние праздники провести дома, не выезжая за границу. В разных странах находят разные штаммы, и выезжать сейчас рискованно, поскольку можно не только заразиться самому, но и привезти опасную вариацию вируса в Россию.

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