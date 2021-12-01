В Коми студента УГТУ осудили за постоянные экстремистские призывы

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Суд Ухты рассмотрел уголовное дело студента УГТУ, который обвинялся в экстремизме. Как выяснилось, это была не одноразовая акция, учащийся на протяжении трех лет вплоть до февраля этого года занимался призывами к насилию и убийствам.

Что необычно, неприемлемые высказывания парень себе позволял не в отношении лиц определенной национальности или пола, как это часто бывает, – он резко критиковал людей отдельной профессии. Направленные на них призывы к жестокости следователи обнаружили на странице юноши в соцсети. Также на заседании выяснилось, что в свободное от учебы и мечтаний о насилии время студент занимался благотворительностью.

С учетом всех этих противоречивых фактов суд решил дать студенту год условного лишения свободы с запретом на администрирование сайтов на 2 года. Все смартфоны и ноутбук ухтинца отошли в доход государства.

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