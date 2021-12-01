В Коми из врачей хотят сделать предпринимателей

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Глава Коми Владимир Уйба на прямой линии заявил об идее сделать из врачей в селах индивидуальных предпринимателей. Уже разработанную программу хотят осуществить за два года – с 2022 по 2023. Для участия планируется отобрать 100 докторов.

В настоящий момент в Коми наблюдается дефицит в 600 врачей. Большинство из уже работающих медиков не хотят уезжать из городов в отдаленные местности – за последние два года соответствующие федеральные программы смогли привлечь только около 40 человек. Владимир Уйба подметил, что условия для врачей крайне невыгодные: на прием должны приходит в среднем 20 человек в день, а по факту очередь увеличивается в 5 раз, причем помощь доктора нужна всем. Существенного вознаграждения за переработки специалисты не получают.

Руководитель региона предложил переделать систему: терапевт в селе или маленьким городе станет врачом общей практики, что даст ему возможность работать сразу по пяти специальностям. Плюс в его команде будет два фельдшера и две медсестры, которые снимут с врача часть нагрузки, а финансирование будет идти не через государственную систему, но с помощью фонда ОМС.

Обучение новой работе будет проходить в течение года. Врачам будут платить 200 тысяч рублей в месяц, фельдшерам – до 100 тысяч, а медсестрам – 50-80 тысяч.

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