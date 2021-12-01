В Сыктывкаре резко подскочил уровень заражений вирусами среди детей

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Статистика заболеваемости детей в садах и школах Сыктывкара вновь устремилась вверх. Особенно это заметно по заражениям гриппом и ОРВИ: на данный момент от этих болезней лечатся 1643 воспитанника детсада и 3028 учеников, что составляет 8,85% и 9,1% соответственно от общего числа детей в образовательных учреждениях города.

В сравнении с этими числами даже статистика по ковиду выглядит не так страшно. Сейчас коронавирус врачи подтвердили у 150 школьников (0,45%) и 32 детсадовцев (0,17%).

Среди педсостава ковид выявили у 23 воспитателей (0,55%) и 31 учителя (1% ровно). Педагоги тоже чаще болеют гриппом и ОРВИ: на больничный к сегодняшнему дню отправили 96 сотрудников детских садов (2,3%) и 64 работников школ (2%).

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