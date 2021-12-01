Лжебанкиры чуть не украли у жителя Коми миллион рублей

Фото: Татьяна Коркина

Мошенники чуть не украли у жителя Ухты 1971 года рождения миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, ухтинцу позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Собеседник рассказал, что в отношении горожанина от другого имени поступила заявка на кредит по доверенности. Злоумышленник сказал, что соединит со следователем. После переадресации жителю Коми ответил мужской голос. Он представился следователем и рассказал, что на «злоумышленника» завели уголовное дело, и он находится в розыске. Далее «следователь» добавил, что нужно действовать по указаниям сотрудника Центробанка, чтобы посторонний не взял кредит на его имя.

Следующий собеседник представился старшим следователем, который будет консультировать ухтинца по делу. Для того, чтобы мошенники не взяли на имя ухтинца кредит, нужно самому поехать в банк и оформить кредит на максимально возможную сумму, которую ему одобрят.

После оформления кредита в банке ухтинец позвонил «следователю». Злоумышленник же заявил, что для закрытия кредита нужно перевести деньги на банковские карты через терминал. Мужчина решил посоветоваться со знакомым, а тот порекомендовал обратиться в полицию. Возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество.

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