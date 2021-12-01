В Коми сдвинули срок обязательной вакцинации от ковида для работников некоторых отраслей

В Коми продлят срок вакцинации от ковида для некоторых сотрудников Фото: Архив "КП"

В Коми изменили срок обязательной вакцинации для рабоников 11 направлений. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба после заседания оперштаба региона.

По его словам, с 1 декабря непривитых от COVID-19 сотрудников отраслей здравоохранения, образования, услуг и общепита и так далее должны были отстранять от работы, однако власти пошли на встречу и изменили дату, сместив ее аж до 1 февраля.

Однако сроки могут измениться, уточнил глава региона. На это может повлиять решение федеральных властей. К тому же, если в течение двух месяцев отсрочек непривитый человек заразит кого-то на работе, его ждет наказание.

- Если в этот период на рабочем месте в результате того, что человек непривитой, непереболевший заболеет и вовремя не обратится за медицинской помощью и от него заболеют другие люди, будет санэпидрасследование. Будут административные меры и к человеку, который пришел непривитой, и к руководителю организации, - объяснил глава.

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