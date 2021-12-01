На трассе в Коми столкнулись два Nissan Terrano: пострадали три человека

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 30 ноября, в Удорском районе столкнулись два Nissan Terrano, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в восемь утра. 60-летний мужчина ехал за рулем Nissan Terrano по трассе Айкино – Кослан в сторону поселка Ёдва. На 10-м километре дороги водитель не справился с управлением. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в другой Nissan Terrano.

В результате ДТП пострадали три человека. 28-летний водитель Nissan получил ушибы и ссадины левой кисти. У 18-летнего молодого человека диагностировали ушиб правой ключицы, а у 38-летней женщины – закрытый переломом обеих костей правого предплечья со смещением.

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