В Коми машина скорой помощи застряла в сугробе

Фото: Владимир Суворов
Во вторник, 30 ноября, в Выльгорте автомобиль скорой помощи застрял в сугробе. Об этом сообщили очевидцы происшествия.
В настоящее время Коми заваливает снегом. По словам жителей, коммунальные службы и управляющие компании не справляются с непогодой. Так, машина скорой помощи застряла в сугробе на улице Юбилейной. По информации очевидцев, для того, чтобы вытащить автомобиль, пришлось вызвать сотрудников МЧС.
Позже жители Сыктывкара опубликовали снимок застрявшего в сугробах мусоровоза на улице Малышева.
Фото: pg11.
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