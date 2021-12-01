Сыктывкарец торговал софтом, помогающим воровать денег

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Сыктывкарский городской суд признал 25-летнего студента местного вуза виновным в создании и распространении вредоносных компьютерных программ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В 2017-2020 годах молодой человек создавал компьютерные вредоносные программы. Этот софт мог перехватывать персональные данные, похищать сведения счетов, карт и прочей информации. Программы помогали подтверждать платные подписки для списания средств с баланса счета, воровать личные данные, в том числе пароли от финансовых ресурсов, проникать в программы интернет-банкинга, электронные кошельки. Это позволяло беспрепятственно переводить деньги на сторонние счета. Программы сыктывкарец продавал. Суд приговори его к двум годам ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

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