Сыктывкарца судили за то, что он одним ударом убил человека

Фото: пресс-служба Следственного комитета

Суд присяжных Сыктывкарского городского суда признал местного жителя виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Коми.

Трагедия произошла рано утром 28 января 2019 года. Пьяный сыктывкарец находился около закусочной «Прага». Злоумышленник нанес пострадавшему удар рукой по телу. В результате тот получил тяжкие телесные повреждения. В тот же день мужчина скончался в больнице.

Коллегия присяжных заседателей приговорила к девяти годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

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