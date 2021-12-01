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Политика1 декабря 2021 13:06

Президент России проведет ежегодную большую пресс-конференцию 23 декабря

Источник:kp.ru
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря

Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 23 декабря

Фото: Архив "КП"

Президент России Владимир Путин проведет очередную пресс-конференцию с журналистами. Она запланирована на 23 декабря, сообщили в пресс-службе Кремля. Уточняется, что президент намерен отвечать на вопросы в очной форме.

Как рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, количество мест для журналистов будет сокращено в два раза - с тысячи до 500.

- Поскольку количество мест будет ограничено, мы не будем делать свободную аккредитацию, - заявил он.

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