Мэром Емвы стал 61-летний экс-инспектор Ростехнадзора Василий Шахов

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Накануне в совете депутатов города Емвы состоялось голосование по должности мэра. Большинство сделало выбор в пользу 61-летнего Василия Шахова.

Жители города в большинстве своем поздравляют нового главу администрации. Некоторые сталкивались с ним как с инспектором – ранее Василий Шахов работал в Ростехнадзоре – и отмечают его ответственный и вежливый подход, некоторые знают мужчину лично и отзываются о нем как о порядочном человеке.

Есть и те, кого смущает возраст нового градоначальника и ограниченные финансы администрации, – скромные запасы городского бюджета на фоне больших потребностей по улучшению жизни в городе, по мнению горожан, могут привести к негативному итогу вне зависимости от того, кто окажется на должности мэра.

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