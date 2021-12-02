18-летний ухтинец получил штраф за отсутствие маски на лице в магазине

Но все же суд сжалился над парнем Фото: Архив "КП"

Недавно отпраздновавший 18-летие житель Ухты оказался в суде за шопинг с отсутствием маски. Парня заметили в сетевом продуктовом магазине без необходимых в пандемию средств защиты, и полицейские составили протокол на нарушителя.

Как выяснилось на суде, молодой человек не впервые попадается на игнорировании правил поведения в общественных местах. Ранее он попадался на аналогичном нарушении, но тогда ухтинца спас в том числе его возраст – он еще был подростком. Теперь же горожанину придется нести ответственность.

Учитывая, что молодой человек до сих пор находится на содержании родителей, суд решил установить наказание ниже минимального порога – штраф в 7,5 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми бесплатно сделают тесты на антитела (подробности)