В Усинске зимник через реку Печору планируют открыть до Нового года

Фото: соцсети Николая Такаева

Мэр Усинска Николай Такаев рассказал актуальную информацию по открытию зимней переправы на реке Печора. В посте на своей странице в соцсети он отметил, что от жителей все чаще поступают вопросы о зимнике, поэтому решил сориентировать жителей города по срокам.

Актуальная информация о переправе такова: на реке все еще местами остались полыньи, но та часть, на которой устраивают дорогу, уже полностью схватилась. Сейчас работники продолжают намораживать лед, а температурные условия этому благоволят.

Заниматься «зимником» будут сотрудники «Темп-Дорстроя», закончить работы и открыть переправу для транспорта они планируют до Нового года. Однако многое зависит от погоды, поэтому точную дату специалисты назвать пока затрудняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из Сыктывкара вывезли почти 2 тысячи кубометров снега (подробности)