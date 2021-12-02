В Сыктывкаре коронавирусом чаще заражаются люди старше 30 лет

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Сыктывкарская мэрия опубликовала возрастные измерения среди заболевших ковидом на прошлой неделе. Согласно данным администрации, чаще вирус находят у людей в возрасте 30-49 лет.

Большинство новых пациентов оказались именно в этом возрастном диапазоне: из 618 зараженных 194 оказались в этой группе. Второе и третье место антирейтинга отошло старшему поколению: 130 человек младше 64 лет и 119 пенсионеров более зрелого возраста оказались под наблюдением врачей.

Более молодое поколение реже оказывается в госпитале или амбулатории с ковидом. Однако число заболевших детей до года определенно выросло: в период 22-28 ноября на лечение поступили 12 младенцев.

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