Полиция Коми объявила в розыск подозреваемого в убийстве 24-летней девушки

Фото: пресс-служба МВД по Республике Коми

Полиция Коми объявила в розыск подозреваемого в совершении тяжкого преступления. Мужчина, по мнению правоохранительных органов, является убийцей 24-летней девушки, чей труп был найден в одной из квартир Новосибирска.

Известно, что незадолго до трагедии убитая общалась с родными по телефону, сообщила им, что очень устала и намерена лечь спать. Позже ее труп найдут в съемной квартире.

Полиция просит граждан в случае наличия положительной информации или установления местонахождения подозреваемого сообщить в УУР МВД по Республике Коми по тел.: 8-912-969-00-00.

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