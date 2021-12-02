В Коми продлили QR-коды у переболевших коронавирусом

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Срок действия QR-кодов жителей Коми, переболевших коронавирусом, продлевается с шести месяцев до одногогода.

В конце ноября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что срок действия QR-кодов переболевших коронавирусом продлят до года. Ранее коды о перенесенном заболевании действовали всего шесть месяцев. При этом у вакцинированных сертификаты действуют вдвое дольше.

Жительница Сыктывкара, которая ранее переболела и получила QR-код полгода назад, рассказала, что срок ее сертификата истек сегодня. Как передает «Комиинформ», сегодня он был автоматически продлен. Следить за изменениями сроков действия сертификатов можно на едином портале государственных услуг.

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