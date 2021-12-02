«Три дня молчала»: стало известно, где была пропавшая 14-летняя девушка из Коми

Фото из личного архива Кати И.

Стали известны подробности пропажи 14-летней Екатерины Игнатенко из Сосногорска. Подросток пропала 28 ноября и с тех пор перестала выходить на связь с родителями. Обеспокоенная семья, после неудачных самостоятельных поисков, обратилась за помощью к городской полиции.

Правоохранительные органы быстро вычислили местонахождение школьницы. Выяснилось, что все это время, пока ее искали, она была у подруги, к которой уехала в соседний город. Три дня Катя находилась в Ухте.

- Все три дня молчала, могла бы и сообщить. Родители же места не находят себе, - журят подростка в социальных сетях.

Как рассказали в пресс-службе МВД по Коми, девочка до этого не была замечена в самовольных уходах, у нее не было проблем с законом. Сама Катя из благополучной семьи. Теперь же подростка могут поставить на учет из-за случившегося.

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