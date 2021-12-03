Таксисты Сыктывкара планируют забастовку

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Водители в Сыктывкаре возмутились новыми правилами популярного агрегатора, которые самим таксистам явно не идут на пользу. В ответ на нововведения в известном приложении с 6 декабря люди планируют устроить забастовку и на время отказаться от заказов.

Агрегатор увеличил расстояние до заказа с 2,6 до 3,7 км. Как отмечает собеседник «БНК», при минимальной стоимости поездки в 59 рублей такой расклад не выгоден для водителей. В час пик на то, чтобы добраться до пассажира, часто уходит 20-25 минут, а литр бензина стоит 50 рублей. В итоге получается колоссальная трата времени для обеих сторон, а сами таксисты тратят еще и топливо.

В качестве протеста водители решили взять часы тишины и не брать заказы в час пик – с семи до девяти утра и с пяти до семи вечера. Цель участников забастовки – уменьшить расстояние подачи машины до 2 км и добиться справедливого распределения цен по тарифам, чтобы они были соразмерны расстоянию, а не «высокому спросу».

Так они хотят проработать до 10 декабря. Если забастовка не даст результатов, то 13 декабря водители не выйдут на работу вовсе.

При этом, как подчеркнула пресс-служба Яндекс Go, сервис в Сыктывкаре работает в обычном режиме — перевозчики активно выполняют заказы, их количество растет.

— Средний доход водителей, которые выполняют заказы Яндекс Go в Сыктывкаре, вырос на 16% за последние полгода, в том числе благодаря нашей системе мотивации. Водители из Сыктывкара сегодня зарабатывают в среднем около 350-400 рублей в час даже в тарифе "Эконом", — уточнили "КП-Коми" в организации.

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