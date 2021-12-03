Девять девочек-подростков стали жертвами интернет-извращенца из Ухты

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В Ухте взрослый мужчина уговаривал школьниц на секс-переписку на протяжении пяти лет. Мужчина использовал одну и ту же схему обмана с 2015 по 2020 год, пока не привлек внимание правоохранительных органов.

Согласно данным Ухтинского городского суда, действовал ухтинец через соцсети и мессенджеры. Там он представлялся молодым парнем 17-20 лет, общался с девочками и вскоре сводил разговор к сексу. Мужчина предлагал половые отношения и уговаривал школьниц прислать ему интим-фото.

Жертвами ухтинца стали 9 девочек из Омской области, не достигших 16- и даже 14-летнего возраста. Суд в итоге решил отправить его в колонию строгого режима на 6 лет, вдобавок мужчина должен выплатить четырем жертвам компенсацию 300 тысяч рублей.

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