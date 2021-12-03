Генпрокурор РФ поручил проверить шахты в Коми

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Генеральный прокурор России Игорь Краснов на совещании с президентом Владимиром Путиным поручил провести масштабную проверку шахт в десяти регионах, где развита угледобывающая отрасль. Среди прочих субъектов РФ в списке оказалась Коми.

Результаты предыдущих проверок показали, что на большинстве объектов нарушаются требования безопасности, а в работе используются поломанные системы пылеподавления и аэрогазового контроля. У шахтеров зачастую нет средств защиты и пожаротушения, количество метана не замеряется, а экспертность инженеров и других сотрудников вызывает вопросы, пишет ТАСС.

Как подчеркнул Игорь Краснов, предстоящие инспекции не должны парализовать работу предприятий, а пройти без коллапсов. В то же время Генпрокурор потребовал максимально быстрого реагирования на замечания и их устранения.

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