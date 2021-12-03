Сыктывкарец прославился в суде стрельбой из такси и взрывами

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Пьяный житель Сыктывкара этим летом перепугал всю округу пальбой и взрывами. В итоге хорошо проведенный июньский день С. Орлова обсудят в суде.

По данным суда, мужчина, будучи нетрезвым, ехал в такси и внезапно решил напугать и водителя, и людей вокруг. Он достал пистолет и дважды выстрелил им в воздух. На этом насыщенный вечер сыктывкарца не закончился: возле одного из городских домов Орлов взорвал пиротехническую учебно-имитационную гранату.

К счастью, в обоих случаях никто не пострадал. Действия мужчины трактовали как хулиганство, вскоре дело поступит на рассмотрение.

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