Оперштаб Коми признал наличие высокого титра антител к ковиду основанием для отсрочки от вакцинации

Оперштаб Коми признал наличие высокого титра антител IgG к COVID-19 основанием для отсрочки от вакцинации Фото: Архив "КП"

Жители Коми, у которых выявлен высокий титр антител IgG к COVID-19, получат отсрочку от. вакцинации. Такое решение принял республиканский оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

На данным момент Минздравом Коми ведутся работы по внесению изменений в нормативно-правовые акты. Также ведомство разрабатывает механизм выдачи медицинского документа о наличии медотвода.

В пресс-службе главы отметили, что точные сроки о начале выдачи справок будут известны позже.

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