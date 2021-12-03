В муниципалитетах Коми зафиксировано снижение суточного прироста зараженных

Выявлено ПЦР-тестированием 90 842 случая заболевания COVID-19 Фото: Архив "КП"

В Коми снижается число новых выявленных фактов заражения коронавирусом. Согласно статистике регионального Роспотребнадзора, в республике официально подтвердили еще 286 случаев заболевания, из которых почти каждый четвертый приходится на Сыктывкар.

Столица Коми занимает по данному показателю первое место: за сутки у 77 человек диагностирован ковид. На втором месте - Ухта (+57), на третьей строчке - Воркута (+19).

Также в топ-5 зараженных муниципалитетов попали Усинск (+18) и Сосногорский район (+15).

- Все инфицированные находятся под наблюдением врачей, им оказывается помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 8 050 человек, - сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Целую гимназию в Сыктывкаре закрыли на карантин из-за коронавируса (подробности)