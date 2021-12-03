Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-10°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 декабря 2021 12:48

Сыктывкарским школам Роспотребнадзор Коми рекомендовал уйти на карантин

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Роспотребнадзор Коми рекомендовал мэрии закрыть все школы Сыктывкара на карантин

Роспотребнадзор Коми рекомендовал мэрии закрыть все школы Сыктывкара на карантин

Фото: Архив "КП"

Роспотребнадзор Коми рекомендовал столичным школам уйти на карантин. Ведомство направило соответствующее уведомление сити-менеджеру Сыктывкара.

В письме говорится, что в школах замечен подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Для предотвращения дальнейшего распространения инфекций учебным заведениям рекомендуется перейти на заочный режим обучения уже с 6 декабря.

Уточняется, что мэрия сообщит о своем решении после 17:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми гимназию искусств закрыли на недельный карантин из-за ОРВИ