Сыктывкарским школам Роспотребнадзор Коми рекомендовал уйти на карантин

Роспотребнадзор Коми рекомендовал мэрии закрыть все школы Сыктывкара на карантин Фото: Архив "КП"

Роспотребнадзор Коми рекомендовал столичным школам уйти на карантин. Ведомство направило соответствующее уведомление сити-менеджеру Сыктывкара.

В письме говорится, что в школах замечен подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Для предотвращения дальнейшего распространения инфекций учебным заведениям рекомендуется перейти на заочный режим обучения уже с 6 декабря.

Уточняется, что мэрия сообщит о своем решении после 17:00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми гимназию искусств закрыли на недельный карантин из-за ОРВИ