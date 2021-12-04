В сыктывкарских школах в неделю карантина дистант применяться не будет

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Министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Якимова сообщила на своей странице в социальных сетях, что в общеобразовательных заведениях Сыктывкара приняли решение ввести карантин с 4 по 11 декабря в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ. В то же время глава ведомства отметила, что дистанционного обучения на время карантина не будет.

– В школах (лицеях, гимназиях) Сыктывкара вводится карантин в связи с превышением эпидпорога по заболеваемости ОРВИ и гриппом среди учащихся. По предложению Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в школах Сыктывкара с 4 по 11 декабря вводится карантин в связи с превышением эпидпорога по заболеваемости ОРВИ и гриппом среди учащихся. Такое решение принято администрацией Сыктывкара, – отметила она.

Образовательный процесс также остановят в государственных и частных организациях дополнительного образования. Вузы, колледжи и профессиональные училища продолжат работу в прежнем режиме, уточнила Якимова.

В «КП-Коми» сообщали ранее, что в республике ведена обязательная вакцинация. Процедуру теперь должны пройти всем, кому исполнилось 60 лет и старше.

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