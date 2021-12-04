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Общество4 декабря 2021 9:58

В нескольких городах Коми откроют ПЦР-лаборатории

Анастасия Кондратьева
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Фото: Иван Макеев

Фото: Иван Макеев

Минздрав РК принял решение открыть несколько лабораторий по исследованию ПЦР-тестов на коронавирус в Эжве, Ухте, Усинске и Печоре, сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам рабочего совещания в министерстве рассказали, что две ПЦР-лаборатории начнут работать уже к концу 2021 года. По плану их откроют при Эжвинской городской поликлинике и Ухтинской городской больнице.

В 2022 году открытие лабораторий запланировано в Печоре и в Усинске. В ведомстве отметили, что после этого биоматериалы больше не нужно будет отправлять на исследование в Кировскую область.

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