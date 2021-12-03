В Сыктывкаре 23-летняя Ирина Лыткина найдена живой

Фото: Лиза Алерт.
В Сыктывкаре завершились поиски 23-летней горожанки Ирины Лыткиной. О прекращении поисковых работ сообщили волонтеры «Лизы Алерт» в социальных сетях.
Напомним, по информации волонтеров, сыктывкарка ушла из дома 29 ноября, и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Загадочно пропала. Ирина не отвечала на звонки и сообщения.
Сегодня вечером стало известно, то девушка нашлась живой. Традиционно причины исчезновения и обстоятельства нахождения потеряшки не разглашаются.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сыктывкаре пропала 23-летняя Ирина Лыткина (подробности)